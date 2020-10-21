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Minik Beril’in park talebine Başkan Çakıcı kayıtsız kalmadı

SİNOP HABERLERİ  | 21.10.2020 16:13 | Son Güncelleme

Sinop’un Boyabat ilçesinde minik Beril Sanem yaşadığı yere park yapılması için mahalle sakinlerinden tek tek imza toplayarak Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’ya teslim etti.Boyabat Yenimahalle Gogok Deresi Sokak’ta ikamet eden minik Beril Sanem yaşadığı yere park yapılması için mahalle sakinlerinin tek tek evini gezerek imza topladı.

Minik Beril’in park talebine Başkan Çakıcı kayıtsız kalmadı

Sinop’un Boyabat ilçesinde minik Beril Sanem yaşadığı yere park yapılması için mahalle sakinlerinden tek tek imza toplayarak Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’ya teslim etti.
Boyabat Yenimahalle Gogok Deresi Sokak’ta ikamet eden minik Beril Sanem yaşadığı yere park yapılması için mahalle sakinlerinin tek tek evini gezerek imza topladı. Topladığı imzaları bir dilekçe ile Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’ya iletti.
Başkan Çakıcı, Yenimahalle Gogok Deresi’nde belediyenin hiç bir parselinin olmadığını ifade ederek satış yapmak veya kiralama yapmak isteyen olursa konuyu değerlendirmek istediklerini söyledi.

Minik Beril’in park talebine Başkan Çakıcı kayıtsız kalmadı

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