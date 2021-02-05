Minik çevreci geri dönüşüme dikkat çekti

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, minik çevreciyi makamında ağırladı.

Yunus Emre İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Duru Beyzanur İçmez, anne ve babası ile Başkan Eroğlu’nu makamında ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette Duru, dönüştürülebilir atıkları çöpe atmak istemediğini için Başkan Eroğlu’dan geri dönüşüm kutusu istedi. Çevreci bir çocuk olduğuna vurgu yapan İçmez, “Ben geri dönüşüme gidecek olan kağıt, pil gibi atıkları okuluma götürüyorum. Ama insanlar bu tür malzemeleri çöpe atıyorlar. O nedenle geri dönüşüm kutusu istedim” dedi.

“Geri dönüşüm kutusu benim için en yararlı bir istek oldu”

Resim yaparken kullandığı kağıtların geri dönüşüme kazandırılmasını istediğini belirten Duru, “Resim yaparken harcadığım kağıtları geri dönüşüme atarsam daha az ağaç kesilir. Bu nedenle geri dönüşüm kutusu istedim. Bunu yaptığım için çok mutlu oldum. En azından inşanlar çevreyi kirletmeyip ağaçları daha az kesmiş olacaklar. Bu anlamda geri dönüşüm kutusu benim için en yararlı bir istek oldu” ifadelerini kullandı.