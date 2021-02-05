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Minik çevreci geri dönüşüme dikkat çekti

05.02.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, minik çevreciyi makamında ağırladı.Yunus Emre İlkokulu 2.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, minik çevreciyi makamında ağırladı.
Yunus Emre İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Duru Beyzanur İçmez, anne ve babası ile Başkan Eroğlu’nu makamında ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette Duru, dönüştürülebilir atıkları çöpe atmak istemediğini için Başkan Eroğlu’dan geri dönüşüm kutusu istedi. Çevreci bir çocuk olduğuna vurgu yapan İçmez, “Ben geri dönüşüme gidecek olan kağıt, pil gibi atıkları okuluma götürüyorum. Ama insanlar bu tür malzemeleri çöpe atıyorlar. O nedenle geri dönüşüm kutusu istedim” dedi.

“Geri dönüşüm kutusu benim için en yararlı bir istek oldu”
Resim yaparken kullandığı kağıtların geri dönüşüme kazandırılmasını istediğini belirten Duru, “Resim yaparken harcadığım kağıtları geri dönüşüme atarsam daha az ağaç kesilir. Bu nedenle geri dönüşüm kutusu istedim. Bunu yaptığım için çok mutlu oldum. En azından inşanlar çevreyi kirletmeyip ağaçları daha az kesmiş olacaklar. Bu anlamda geri dönüşüm kutusu benim için en yararlı bir istek oldu” ifadelerini kullandı.

Minik çevreciye teşekkür etti
Başkan Eroğlu, duyarlılığından dolayı Duru’ya teşekkür ederek, “Bizlerde minik çevrecimiz gibi düşünüyoruz. Bu şehir, Tokat hepimizin diyoruz. Tokat’ımızı şehrimizi doğamızı koruyalım diyoruz. Şehrimizin bazı noktalarına Duru’nun bizlerden istediği gibi geri dönüşüm noktaları ve geri dönüşüm kutuları koyuyoruz. İlgili arkadaşlarımızı arıyorum, ayrıca kızımızın isteği doğrultusunda geri dönüşü kutusunu nereye istiyorsa oraya koyacağız” dedi.

Tokat’a çevre eğitim parkı kazandırılacak
Başkan Eroğlu, çevre eğitim parkı yaptıklarını belirterek, “Bu park çocuklar içinde önemli bir park olacak. Bu parkta biz sıfır atığı, çevreye verilmesi gereken değeri, önemi ve burada oluşturacağımız alanda toplama ünitelerinin yanı sıra oyun alanı yapacağız. Bu sayede çocukların hem çevreyi daha iyi anladığı hem de doğaya zarar vermeden nasıl geri dönüştürülüyor? Bunları göreceğiniz çevre eğitim parkını inşallah yapmış olacağız” diye konuştu.
Başkan Eroğlu ayrıca önümüzdeki hafta içinde minik çevrecinin istediği yere geri dönüşüm kutusunu birlikte koyacaklarının sözünü verdi. Çevre konusundaki duyarlılığından dolayı Duru’ya teşekkür eden Başkan Eroğlu, pil geri dönüşüm kutusu ile çeşitli hediyeler takdim etti.

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