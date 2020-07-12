YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Minik çocuğun ayağına dirgen battı

Minik çocuğun ayağına dirgen battı

VAN HABERLERİ  | 12.07.2020 18:05 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde ayağına dirgenin dişi saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgilere göre olay, Erciş ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi’nde meydana geldi.

Van’ın Erciş ilçesinde ayağına dirgenin dişi saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre olay, Erciş ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Ot toplarken ayağına dirgenin dişi saplanan Yusuf Taştan için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliğinden destek istenildi. Hemen bölgeye giden itfaiye ekipleri, çocukla hastaneye geçerek sağlık çalışanlarıyla birlikte dirgenin dişini saplandığı yerden çıkardılar. Gerekli tedavileri yapılan Yusuf Taştan’ın sağlık durumunun işi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

BAÜN Tıp Fakültesinde covid-19 test sayısı 40 bini aştı

BAÜN Tıp Fakültesinde covid-19 test sayısı 40 bini aştı

Muradiye Sosyal Tesisleri haftanın 7 günü hizmet veriyor

Muradiye Sosyal Tesisleri haftanın 7 günü hizmet veriyor

Dolu tütünlere zarar verdi

Dolu tütünlere zarar verdi

Van Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
02:59
Sabah
04:46
Öğle
12:17
İkindi
16:11
Akşam
19:39
Yatsı
21:17

Van Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Sera Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Milletvekili Arvas: “Hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz”

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.