YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Minik çocuklar hayvanları unutmadı

Minik çocuklar hayvanları unutmadı

23.02.2021 15:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Güneykaya beldesinde düzenlenen etkinlikte yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde zorlu kış günlerinde doğada bulunan hayvanları beslemek için etkinlik düzenlendi.

Sivas’ın Güneykaya beldesinde düzenlenen etkinlikte yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde zorlu kış günlerinde doğada bulunan hayvanları beslemek için etkinlik düzenlendi. Hayvanlarını korumak ve yaşatmak adı altında düzenlenen etkinliğe Güneykaya Belediye Başkanı Hasan Erçoban, Güneykaya İlk ve Ortaokulu Müdürü Ömer Polat, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
1/

Sivas Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:07
Öğle
12:50
İkindi
15:53
Akşam
18:24
Yatsı
19:41

Sivas Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Buket Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Zara Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Kumar tutkusu pahalıya patladı

Kumar tutkusu pahalıya patladı

Covid-19’a karşı cam bölmeli çözüm

Covid-19’a karşı cam bölmeli çözüm

Bu ilçeye gelen 10 gün karantinada kalacak

Bu ilçeye gelen 10 gün karantinada kalacak

Kızağı otomobilin arkasına bağladılar, doyasıya eğlendiler

Kızağı otomobilin arkasına bağladılar, doyasıya eğlendiler

Sivas güvercinini kaptırmamaya niyetli

Sivas güvercinini kaptırmamaya niyetli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.