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Minik dostlar şefkatli ellerde tedavi ediliyor

TRABZON HABERLERİ  | 12.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde hizmete açılan Küçük Dostlar Kliniği ile sokak hayvanları şefkatli ellerde tedavi ediliyor.Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tarafından bir ay önce hizmete açılan “Küçük Dostlar Kliniği” sokak hayvanlarının imdadına yetişti.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde hizmete açılan Küçük Dostlar Kliniği ile sokak hayvanları şefkatli ellerde tedavi ediliyor.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tarafından bir ay önce hizmete açılan “Küçük Dostlar Kliniği” sokak hayvanlarının imdadına yetişti. Klinikte bir ayda 103 sokak kedisi ile 12 köpeğin tedavisi yapıldı. Diğer yandan 65 kedi de kısırlaştırıldı. Acil durumlarda sokak köpeklerinin de ilk müdahalesinin yapıldığı klinikte yavru, hasta ve yaralı kediler veterinerler tarafından dikkatli bir şekilde tedavi ediliyor. Tedavisi biterek sağlığına kavuşan hayvanlar tekrar yaşadıkları ortamlara bırakılıyor.
Başkan Genç, kliniğin kısa süre içinde Ortahisar ilçesinde bulunan yaklaşık 25 bin sahipsiz sokak kedisinin yaralanma ve hastalıklara karşı tedavisi için çok önemli bir merkez haline geldiğini kaydetti. Fiziki mekan itibarıyla kliniğin küçük ama işlevi yönünden çok büyük ve anlamlı bir hizmeti yerine getirdiğine dikkati çeken Genç, “Açıldığı günden bu yana geçen bir aylık süre zarfında 103 kediyi tedavi ettik. Diğer yandan 40 sokak kedisine de acil müdahale ekibimiz yerinde müdahale etti. Araç çarpması sonuca yaralanan 20 kedi tedavi edildi. Trafik kazasında yaralanan 12 sokak köpeğinin de ön tedavisini yaptık. Veterinerlerimiz 65 kediyi de kısırlaştırdı. Merkez, ortalama günde 20 kısırlaştırma operasyonu ile bunun yanında 25 yaralı veya hasta kedinin bütün tedavileri yapılabilecek şekilde tasarlandı. Klinikte, 2 veteriner ve 3 görevli personel ile birlikte 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ayrıca acil durumlar da düşünülerek, 24 saat müdahaleye hazır halde tutuluyor. Klinikte kedilerin yanı sıra acil durumlarda sokak köpeklerinin de ilk tedavileri yapılarak ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne kapsamlı tedavi için nakilleri sağlanıyor” dedi.
Sokak hayvanlarının yaralanma, sakatlık, kısırlaştırma ve hastalıklara karşı tedavilerinin yapıldığı merkezde tam teşekküllü bir ameliyathane, 1 adet hekim odası, 1 adet görevli odası, 1 adet hasta hayvan bakım odası ile ameliyat öncesi ve sonrası hayvan bakım odası bulunuyor.

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