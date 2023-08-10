YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Minik eller can dostlar için Adabahçe’de hasat yaptı

Minik eller can dostlar için Adabahçe’de hasat yaptı

10.08.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe’de, Kuşadası Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri yaz hasadı yaptı.

Minik eller can dostlar için Adabahçe’de hasat yaptı

Çocuklar, topladıkları ürünlerin satışından elde edecekleri gelirle sokak hayvanları için mama satın alacak.

Başkan Ömer Günel öncülüğünde Kuşadası Belediyesi tarafından "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganıyla 2020 yılında yaşama geçirilen Adabahçe’de, Kuşadası Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri geçtiğimiz Haziran ayında yaz fidesi dikti. Aradan geçen zaman içerisinde ürünleri olgunlaşan çocuklar, Adabahçe’ye giderek hasat yaptı. Minik eller, kendileri için ayrılan yaklaşık 300 metrekarelik alanda yetişen salatalık, domates, biber, patlıcan, kabak, acur, kavun ve karpuz gibi sebze ve meyveleri toplayarak kasalara yerleştirdi. Tarımsal üretime katıldıkları için çok mutlu olan Kuşadası Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, mahsullerini Kuşadası’nda her Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak’ta kurulan yerel üretici sergisinde satışa sunacaklar. Elde ettikleri gelirle de sokak hayvanları için mama satın alıp, çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanacaklar.

Kuşadası Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yağmur Ece Öncen, projeyi sahipsiz can dostların ihtiyaçlarına dikkat çekmek için hayata geçirdiklerini belirterek, “Emek vererek diktiğimiz fidelerin Adabahçe’de tarımsal ürünlere dönüştüğünü görmek bizleri gerçekten çok sevindirdi. Bunu sokak hayvanları için yapmaksa ben ve arkadaşlarıma ayrıca çok büyük mutluluk yaşattı. Bize bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Ömer Günel’e teşekkür ederim” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölüKuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü
Kars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyonKars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyon
Arapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescilArapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescil
Anahtar Kelimeler:
kuşadası

Aydın Namaz Vakitleri 11 Ağustos Cuma

İmsak
04:41
Sabah
06:13
Öğle
13:19
İkindi
17:06
Akşam
20:15
Yatsı
21:41

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Cuma

Yağmur eczanesi
Didim
Bilgin eczanesi
Efeler
Gazi eczanesi
Efeler
Er eczanesi
Efeler
Çolakoğlu eczanesi
Efeler
Yeni bora eczanesi
Cine
Zencirci eczanesi
Germencik
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.