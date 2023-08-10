Minik eller can dostlar için Adabahçe’de hasat yaptı

Çocuklar, topladıkları ürünlerin satışından elde edecekleri gelirle sokak hayvanları için mama satın alacak.

Başkan Ömer Günel öncülüğünde Kuşadası Belediyesi tarafından "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganıyla 2020 yılında yaşama geçirilen Adabahçe’de, Kuşadası Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri geçtiğimiz Haziran ayında yaz fidesi dikti. Aradan geçen zaman içerisinde ürünleri olgunlaşan çocuklar, Adabahçe’ye giderek hasat yaptı. Minik eller, kendileri için ayrılan yaklaşık 300 metrekarelik alanda yetişen salatalık, domates, biber, patlıcan, kabak, acur, kavun ve karpuz gibi sebze ve meyveleri toplayarak kasalara yerleştirdi. Tarımsal üretime katıldıkları için çok mutlu olan Kuşadası Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, mahsullerini Kuşadası’nda her Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak’ta kurulan yerel üretici sergisinde satışa sunacaklar. Elde ettikleri gelirle de sokak hayvanları için mama satın alıp, çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanacaklar.

Kuşadası Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yağmur Ece Öncen, projeyi sahipsiz can dostların ihtiyaçlarına dikkat çekmek için hayata geçirdiklerini belirterek, “Emek vererek diktiğimiz fidelerin Adabahçe’de tarımsal ürünlere dönüştüğünü görmek bizleri gerçekten çok sevindirdi. Bunu sokak hayvanları için yapmaksa ben ve arkadaşlarıma ayrıca çok büyük mutluluk yaşattı. Bize bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Ömer Günel’e teşekkür ederim” diye konuştu.

