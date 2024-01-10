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Minik eller trafiğe nefes olmak için yarıştılar dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

10.01.2024 08:43 | Son Güncelleme:
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Minik Eller Tasarlıyor projesi, Bayburt’taki ilkokul öğrencileri tarafından yoğun ilgi görürken Aralık ayında ’Trafiğe Bir Nefes Olalım’ temasıyla düzenlen yarışmada dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Minik eller trafiğe nefes olmak için yarıştılar dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Temel eğitim kademesindeki öğrencilere erken yaşta tasarım felsefesini benimsetmek, hayal gücünün gerçek hayatla birleşmesini sağlamak, tasarım ve üretim kültürünü bir gündelik yaşam becerisi olarak çocuklara kazandırmak amacıyla iki yıldır başarıyla yürütülen projeye Aralık ayında 51 başvuru kabul edildi. ’Trafiğe Bir Nefes Olalım’ temasıyla düzenlenen yarışmada kabul edilen eserler, teknoloji tasarım öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirildi. Başvuru yapan eserler arasından dereceye giren on proje ödüle layık görüldü.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Ülkedeki ve Bayburt’taki trafik sorununa çözüm üretmek maksadıyla yarışan ve dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamında ağırlanan öğrenciler, törene aileleri ve danışman öğretmenleri eşliğinde katıldı. Dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencilerle sohbet ederek yaptıkları projeler hakkında sorular yöneltti. Yarışmaya katılan her bir eserin çok kıymetli olduğuna değinen Güney, projedeki maksadın çocukların içindeki proje ruhunu ve özgünlüğü ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti.

EVDE EĞİTİM HİZMETİ ALAN NURSİMA UNUTULMADI

Sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim hizmeti alan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Nursima Topsakal, özel davet üzerine diğer arkadaşlarıyla birlikte törene katıldı. Nursima ve diğer öğrencileri tebrik eden Güney, öğrencilerle pasta kestikten sonra öğrencilere ödüllerini ve başarı belgelerini takdim etti. Ayrıca proje sürecinde desteklerini esirgemeyen öğretmenlerine ve ailelerine de teşekkür etti. Güney, dereceye giren ilk on eserin yılsonu sergisinde diğer aylarda dereceye giren eserlerle birlikte sergileneceğini paylaştı.
’Trafiğe Bir Nefes Olalım’ temalı yarışmada dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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