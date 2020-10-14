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Minik güreşçiler çam fidanı dikti

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 14.10.2020 11:42 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta minik güreşçiler, farkındalık oluşturmak için çam fidanı dikti.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Hatay ve Kahramanmaraş’taki yangına dikkat çektiği açıklamanın ardından Afşin Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü güreşçileri kurumun bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdi.Orman yangınlarının kendilerini üzdüğünü söyleyen Güreş Antrenörü Soner Özdemir, “Hatay, Osmaniye, Trabzon ve Kahramanmaraş’ta çıkan yangınlar hepimizi derinden üzdü.

Kahramanmaraş’ta minik güreşçiler, farkındalık oluşturmak için çam fidanı dikti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Hatay ve Kahramanmaraş’taki yangına dikkat çektiği açıklamanın ardından Afşin Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü güreşçileri kurumun bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdi.
Orman yangınlarının kendilerini üzdüğünü söyleyen Güreş Antrenörü Soner Özdemir, “Hatay, Osmaniye, Trabzon ve Kahramanmaraş’ta çıkan yangınlar hepimizi derinden üzdü. Bizlerde minik güreşçilerimizle birlikte çam fidanlarını toprakla buluşturduk" dedi.

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