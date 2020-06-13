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Minik İbrahim 55 gündür kayıp

SİNOP HABERLERİ  | 13.06.2020 11:29 | Son Güncelleme

Sinop’ta, evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay’ı (5) arama çalışmaları 55’inci günde de zaman zaman devam ediyor.Merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan pazartesi günü sabah saatlerinde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay, kayboldu.

Sinop’ta, evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay’ı (5) arama çalışmaları 55’inci günde de zaman zaman devam ediyor.
Merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan pazartesi günü sabah saatlerinde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay, kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim’e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay’ın bulunması için çalışma başlatıldı.
İbrahim Ay, zaman zaman jandarma ekipleri tarafından köyün çevresi ve ormanlık alanlarda aranıyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.

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