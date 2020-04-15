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Minik iki kardeşten büyük hareket: Jandarma aracını durdurup harçlıklarını bağışladılar

SAMSUN HABERLERİ  | 15.04.2020 09:46 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki kardeş biriktirdikleri harçlıkları, mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelerin para yardımlarını teslim etmek için gelen jandarma personeline ‘Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlamak için teslim ettiler.Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerinin bin TL’lik yardım paralarını ve muhtelif ihtiyaçlarının karşılanması talimatı sonrasında kolluk kuvvetleri kırsal mahallelerde harekete geçti.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki kardeş biriktirdikleri harçlıkları, mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelerin para yardımlarını teslim etmek için gelen jandarma personeline ‘Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlamak için teslim ettiler.
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerinin bin TL’lik yardım paralarını ve muhtelif ihtiyaçlarının karşılanması talimatı sonrasında kolluk kuvvetleri kırsal mahallelerde harekete geçti. Çarşamba ilçesine bağlı Yukarı Kavacık Mahallesi’nde Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ihtiyaç sahibi ailelere 1000’er Türk lirasını ve yaşlılık maaşlarının kolluk marifeti ile dağıtılması sırasında aynı mahallede ikamet eden Bedirhan Yerli(12) ve Zeynep Yerli(11) isimli iki çocuğun devriye aracını durdurarak kavanoz içinde harçlıklarından biriktirdikleri parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlamak istediklerini belirtti.
Yaşanan olay sonrası iki kardeşe örnek davranışlarından dolayı şükranlarını ifade eden jandarma personeli, Bedirhan ve Zeynep Yerli ismindeki iki kardeşin ellerindeki parayı başlatılan kampanyaya yatırmaları için yardımcı oldular.

"Bayramda kendimize kıyafet almak için biriktirmiştik"
Yaptıkları bağış hakkında konuşan kardeşler Zeynep ve Bedirhan Yerli, "Bayramda kendimize kıyafet almak için harçlık biriktiriyorduk. Ama korona virüs nedeniyle ihtiyaçta olan ailelere yardım etmek istedik. Jandarma aracını görünce durdurarak kavanoz içinde biriktirdiğimiz harçlıkları verdik. Bize yardımcı olacaklarını söylediler. Teşekkür ettiler” dedi.

"Çocuklarımla onur duyuyorum"
Bedirhan ve Zeynep kardeşlerin babaları Enver Yerli ise "Bilindiği üzere dünya genelinde ve ülkemizde korona virüs salgını var. Çocuklarımız da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına ilgi gösterdiler. Bazı çocukların da buna katkı yaptıklarını görünce, çocuklarım bayram harçlıklarını bağışlayarak katkıda bulunmak istediklerini belirttiler. Bu olaydan sonra jandarmamız burada yaşlı ve engellilerin maaşlarını ödemek için gelince, çocuklarım kavanoz içinde biriktirdikleri parayı ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına vermek için hemen jandarmayı durdurdular. Onlara parayı teslim ettiler. Jandarma personeli de teşekkür ettiler. Ben çocuklarımın yapmış oldukları hareketlerinden dolayı büyük onur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bu kampanyayı destekliyoruz. İnşallah ülkemiz tez zamanda bu salgından kurtulur. Tek istediğimiz bu” şeklinde konuştu.

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