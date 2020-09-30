YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Minik karate şampiyonlarından Kaymakam Ünal’a ziyaret

Minik karate şampiyonlarından Kaymakam Ünal’a ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 30.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Türkiye Kulüpler Arası Takım Karate Şampiyonası’nda minik kadınlar kategorisinde Türkiye 2.’si olan sporcuları Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal makamında kabul etti.Geçtiğimiz ay Sakarya’da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Takım Karate Şampiyonası’na 59 ilden 480 kulübün katılırken, minik kadınlar kategorisinde Türkiye 2.’si olan 1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı oyuncularını Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal makamında kabul etti.

Türkiye Kulüpler Arası Takım Karate Şampiyonası’nda minik kadınlar kategorisinde Türkiye 2.’si olan sporcuları Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal makamında kabul etti.
Geçtiğimiz ay Sakarya’da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Takım Karate Şampiyonası’na 59 ilden 480 kulübün katılırken, minik kadınlar kategorisinde Türkiye 2.’si olan 1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı oyuncularını Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal makamında kabul etti. Sporculardan İkbal Bozkurt, Hüma Zeynep Kaya ve Aybike Kıyıcı ile 1308 Osmaneli Belediyespor Kulüp Başkanı Fikret Atapay ve antrenör Murat Salih Kurnaz’a başarından dolayı tebrik eden Kaymakamı Ünal, "Katıldıkları turnuvalarda başarı elde ederek aldığı ödüllerle ilçemizi gururlandıran gençlerimizin başarılarını tebrik ediyor ve daim olmasını diliyorum. Böylesine büyük bir başarıya imza atan sporcularımızı ve salon sporlarına destek vermek gerekir. İlçemizdeki gençlerimizin spora yönelmesindeki artış son derece memnuniyet verici, gençlerimizin spora birlik ve beraberlik içinde gönül vermesi bizi çok mutlu ediyor. Spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek" dedi.
Konuşmanın ardından Kaymakam Ünal, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan’a tam destek
Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan’a tam destek
Manuel Fernandes, Kayserispor’da
Manuel Fernandes, Kayserispor’da
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
78 yaşında aynı anda 4 kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu
78 yaşında aynı anda 4 kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu
Tatbikatta Azerbaycan Bayrağı açtılar
Tatbikatta Azerbaycan Bayrağı açtılar
Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu
Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

Bilecik Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:49
Öğle
12:55
İkindi
16:12
Akşam
18:50
Yatsı
20:08

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Sağlık Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Müdür Çelik EBA destek odasını inceledi
Müdür Çelik EBA destek odasını inceledi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bozüyük Halk Eğitim Merkezi’ne Kütüphane Kuruluyor
Bozüyük Halk Eğitim Merkezi’ne Kütüphane Kuruluyor
Başkan Vekili Bakıcı’dan Şoförler Odası'na Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Vekili Bakıcı’dan Şoförler Odası'na Hayırlı Olsun Ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.