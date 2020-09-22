Minik karateci kızlar antrenmanlara tekrar başladı

Ülke genelinde Korona virüs (Covit-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler sebebiyle uzun bir aradan sonra Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde tekrar açılan karate kursunda minik kız karateciler Türkiye’nin en iyisi olmak için antrenmanlara başladı.

Şuhut Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen karate kursunda 30 minik karateci mavi kuşakta kaldıkları yerden Antrenör Aynur Karakaş gözetiminde antrenmanlara devam ediyor. Salgın sebebi ile uzun süredir minderden uzak kalan ve yaşları 10-12 arasında değişen kız karate takımı yoğun bir şekilde antrenmanlarda ter dökmeye başladı.

Minik karateciler kursun tekrar açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, pandemi sürecinde evlerinde çok sıkıldıklarını belirttiler.

Minik karatecilerden Elif Saçaklı, karate kursuna tekrar başlamasından dolayı çok heyecanlı olduklarını kaydederek birinci olmak için çalışacaklarını dile getirdi.

Bir başka minik karateci Elif Aydoğmuş ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak antrenmanlara devam ettiklerini vurguladı.

