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  4. Minik Kartallılar sağlık taramasında

Minik Kartallılar sağlık taramasında

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim alan 6 yaş grubundan minikler, Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik ile sağlık taramasından geçti.Kartal Begüm Yavuz Kreşi’nde düzenlenen sağlık taramasına; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu ve İmam Aydın’ın yanı sıra, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, kreş öğretmenleri ve minik öğrenciler katıldı.Sağlık taramasından önce Kartal Belediyesi Kreş Müdür Nazlı Enif Dipşar ve Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından kreşli çocuklara sağlık taramasının önemi ve sağlık taraması sırasında neler yapılacağı hakkında bilgi verildi.Sağlık taramasında ise çocuklara kansızlık testi yapıldı.

Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim alan 6 yaş grubundan minikler, Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik ile sağlık taramasından geçti.
Kartal Begüm Yavuz Kreşi’nde düzenlenen sağlık taramasına; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu ve İmam Aydın’ın yanı sıra, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, kreş öğretmenleri ve minik öğrenciler katıldı.
Sağlık taramasından önce Kartal Belediyesi Kreş Müdür Nazlı Enif Dipşar ve Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından kreşli çocuklara sağlık taramasının önemi ve sağlık taraması sırasında neler yapılacağı hakkında bilgi verildi.
Sağlık taramasında ise çocuklara kansızlık testi yapıldı. Test kapsamında çocukların parmaklarından kan alınarak, test cihazında kan değerlerine bakıldı. Testleri tamamlanan öğrencilere, Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından kalem hediye edildi. Sağlık taramaları, Kartal Belediyesi bünyesinde eğitimlerine devam eden diğer 14 kreşte de rutin olarak devam edecek.

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