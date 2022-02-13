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Minik kayakçılar soğuğu ve fırtınayı umursamıyor

13.02.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu olma hedefiyle fırtınada da çalışmalarını sürdüren minik kayakçıların zaman zaman saçları bile donabiliyor - Yolspor Kulübü antrenörü Recep Çullu: "Çocuklarımızın milli takıma girebilmeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz"

BİLAL KAHYAOĞLU - Ilgaz Dağı'nda, yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocuklar, milli sporcu olabilmek çalışıyorlar.

Ilgaz Dağı ve Yurduntepe kayak merkezlerinde hafta sonları kayak antrenörleriyle birlikte antrenman yapan minik sporcular, dondurucu soğuğa aldırış etmiyor. Kayak merkezlerinde bazı günler etkili olan fırtınada çalışmalarını sürdüren çocukların saçlarının donduğu zamanlar da oluyor.

Çocuklar, milli sporcu olabilmek ve yarışlarda Türkiye'yi temsil edebilmek için Ilgaz Dağı'nın zirvesinden aşağı kayıyor.

- "Çocuklara kayak sporunu sevdirmek için elimizden gelini yapıyoruz"

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan 45 minik sporcusu olan Yolspor Kulübü'nün antrenörü Recep Çullu, AA muhabirine, çocukları her hafta sonu ile yarıyıl tatilinde yarışlara hazırladıklarını söyledi.

Sporcularının hafta içi okullarındaki eğitimine devam ettiğini anlatan Çullu, "Hafta sonu da kayak yarışları için dağa geliyorlar. Çocuklarımızı seviyoruz, milli takıma girebilmeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bir gün bu çocuklarımızın da milli takıma girebileceğine inanıyoruz." dedi.

Kayak antrenörü Bahri Yaman ise 6 ile 12 yaş aralığında çocukların kayak eğitimi aldığına dikkati çekerek, "Çocuklara kayak sporunu sevdirmek için elimizden gelini yapıyoruz. Milli takıma da Kastamonu'dan, Ilgaz'dan öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Altı yaşındaki Miray Yıldız, bu yıl yapmaya başladığı kayak sporunu çok sevdiğini anlattı.

Antrenman yaparken soğuktan saçları donan 10 yaşındaki Ilgaz Erdem ise soğuğa rağmen kayak yapmaktan vazgeçmediğini ifade etti.

Muhammed Mehmet Yaman da kayak yapmaya 8 yaşında başladığını belirterek, Ilgaz Dağı'nda yarışlara hazırlandığını söyledi.

Aras Tufan Altuner ise Ilgaz Dağı'nı çok sevdiğini kaydederek, "Hafta içi derslerimize çalışıyoruz, hafta sonu kayak yapıyoruz. Çok eğleniyorum. Hedefim milli sporcu olmak." diye konuştu.

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