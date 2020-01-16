YURTHABER
  4. Minik Laleler Kreş ve Anaokulu’nda kütüphane açılışı

Minik Laleler Kreş ve Anaokulu’nda kütüphane açılışı

MUŞ HABERLERİ  | 16.01.2020 16:39 | Son Güncelleme

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektör Yardımcısı Prof.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın Şanda’ın katılıyla Minik Laleler Kreş ve Anaokulu’nda kütüphane açılışı gerçekleşti.
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın Şanda’ın katılıyla Minik Laleler Kreş ve Anaokulu’nda kütüphane açılışı gerçekleşti. Minik Laleler Kreş ve Anaokulu’nda açılan kütüphaneye “MİLA Kütüphanesi” adı verildi. Her yaş grubu için özenle seçilen 300’e yakın kitapla hizmete açılan kütüphanenin açılış kurdelesini MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın Şanda kesti. Açılışa Genel Sekreter Harun Demir, Genel Sekreter Yardımcısı Ferit Uslu, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler de katılım gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Muş’ta Osmanlı mimarisi ile kuş evleriMuş’ta Osmanlı mimarisi ile kuş evleri
Muş ve Bitlis’te KOSKS çalışmaları sona erdiMuş ve Bitlis’te KOSKS çalışmaları sona erdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Muş Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:24
Öğle
12:28
İkindi
15:01
Akşam
17:23
Yatsı
18:45

Muş Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Sevgi Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Ömeroğlu mazbatasını alarak göreve başladı

Başkan Ömeroğlu mazbatasını alarak göreve başladı

İlçede kurt dehşeti

İlçede kurt dehşeti

Kadın öğretmen dehşet saçtı

Kadın öğretmen dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.