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Minik Meryem’e bir destek de Manisa Büyükşehir Belediyesinden

MANİSA HABERLERİ  | 13.02.2020 14:51 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’da yaşayan ve genetik bir rahatsızlık olan NCL (beyincik erimesi) rahatsızlığı bulunan 3,5 yaşındaki Meryem Karaman’ın tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için Manisa Valiliği izniyle başlatılan yardım kampanyasına destekte bulundu.14 farklı çeşidi bulunan ve genetik bir rahatsızlık olan NCL hastası 3,5 yaşındaki Meryem Karaman’ın yurt dışından ithal edilen ve 3 aylık 1 milyon TL olan ilacının temin edilebilmesi için Manisa Valiliği izniyle başlatılan yardım kampanyasına Manisa Büyükşehir Belediyesinden de destek geldi.

Minik Meryem’e bir destek de Manisa Büyükşehir Belediyesinden

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’da yaşayan ve genetik bir rahatsızlık olan NCL (beyincik erimesi) rahatsızlığı bulunan 3,5 yaşındaki Meryem Karaman’ın tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için Manisa Valiliği izniyle başlatılan yardım kampanyasına destekte bulundu.
14 farklı çeşidi bulunan ve genetik bir rahatsızlık olan NCL hastası 3,5 yaşındaki Meryem Karaman’ın yurt dışından ithal edilen ve 3 aylık 1 milyon TL olan ilacının temin edilebilmesi için Manisa Valiliği izniyle başlatılan yardım kampanyasına Manisa Büyükşehir Belediyesinden de destek geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla minik Meryem için açılan banka hesabına 10 bin TL katkıda bulunuldu. Başkan Ergün ayrıca, hesap numaralarını sosyal medya hesabından paylaşarak, Manisalılardan Meryem için umut olmaları çağrısında bulundu.

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