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Minik Mualla’nın çizdiği resim "Dijital Resim Sergisinde” yerini aldı

16.01.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Tatvan ilçesi Mehmetçik İlkokulu 3.

Bitlis’in Tatvan ilçesi Mehmetçik İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Mualla Gülfem Kulu’nun çizmiş olduğu resim "Türksat 5A’nın Yolculuğu Dijital Resim Sergisinde” yerini aldı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından çocukların uzaya ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen "Türksat 5A’nın Yolculuğu Dijital Resim Sergisi" ne Tatvan ilçesinden Mehmetçik İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Mualla Gülfem Kulu da bir resim ile katılım gösterdi. Türksat 5A’nın yolculuğunu resmeden Mualla Gülfem Kulu, yaptığı resimle "Türksat 5A’nın Yolculuğu Dijital Resim Sergisinde” sergilenen resimler arasında yer aldı. Sergide yer alan resim ile ilgili Tatvan ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer’i ziyaret eden Mualla Gülfem Kulu, yaptığı resmi İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer’e takdim etti. Minik öğrenciye tebriklerini ileten Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yaptığı etkinlik çocuklar için hem çok faydalı hem de uzay konusunda farkındalık oluşturacak nitelikte. Bizler de çocuklarımızın böyle etkinliklere katılmasını destekliyoruz. Öğrencimizin de bu güzel resmi bize armağan etmesi mutluluk verici. İlçemizden bu sergiye katılım gösterilmesinden dolayı onur duyduk. Resim konusunda istekli ve başarılı olan öğrencimiz Mualla Gülfem Kulu’ya da bu yolda başarılar dilerim" dedi.

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