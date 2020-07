Minik Mustafa’ya jandarmadan doğum günü süprizi

Denizli’de dedesine ait pastaneden her sabah alışveriş yapmaya gelen jandarma personeli ile arkadaşlık kuran minik Mustafa’ya doğum günü sürprizi yapıldı. Minik Mustafa’nın sevinci ise gözlerden kaçmadı.

Sarayköy ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Mustafa Ünlü her sabah dedesine ait pastaneye gelen jandarma personeli ile arkadaşlık kurdu. Jandarma ekipleri, Her gelişlerinde kendilerine sevgisini gösteren minik Mustafa’ya sürpriz doğum günü düzenledi. Doğum günü pasatası alan jandarma ekipleri minik Mustafa’nın evine gitti. Kapının açılması ile karşısında pasta ile bekleyen jandarmaları gören Mustafa şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı. Mustafa, sevinçle doğum günün kutlayan jandarma personeline sarıldı. Jandarma personeli kucağına aldığı minik Mustafa’ya kepini takması ise dikkatlerden kaçmadı. Doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyen ve sevinci gözlerinden okunan Mustafa Ünlü, “Jandarma ağabeyler doğum günümü kutladı, çok mutluyum. Doğum günü pastasını üfledikten sonra kucağına aldı beni. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.