Minik öğrenciler "Hayal Ağacı" ile hayallerine kavuştu

Proje kapsamında Amasya, Çorum, Sivas ve Ankara'da şubeleri bulunan "Coffee Study"nin yöneticileri, kendilerine kardeş okul seçtikleri Tatar Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, minik öğrencilerin bütün hayallerini kağıtlara yazmasını istedi.

Kafe yöneticisi Doğuşcan Mayadağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece çay, kahve satan bir işletme olmak istemediklerini, köydeki çocukların hayatını ve hayalini, kentteki insanlara da göstermek için bu projeyi yaptıklarını söyledi.

Mayadağlı, projeye müşterilerinin çok duyarlı yaklaşmasıyla hediyeleri beklenenden daha önce topladıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Mağazamızda oluşturduğumuz Hayal Ağacı'nı misafirlerimize sunduk. Mağazamıza gelen müşterilerimiz genelde duyarlı insanlar. Onların da duyarlılıklarından dolayı çok hızlı bir şekilde proje bitti. Projemizin devamında da kardeş okul seçtiğimiz Tatar köyünde okulun boyanmasından, kütüphane yapılmasına kadar birçok eksiğini gidereceğiz. Bu köyle işletme olarak ömür boyu bir gönül bağımız oldu."

- "Öğrenciler heyecandan uyuyamadı"

Okul öğretmeni Uğur Önder ise çocukların, hediyelerin geleceğini duyunca çok heyecanlandığını ifade edip bazı öğrencilerin gece uyuyamadan okula geldiğini belirtti.

Hayal ettiklerinden daha çok hediye geldiğini söyleyen Önder, "Bizler bu sosyal projenin bu kadar büyüyeceğini tahmin edememiştik. Çok mutluyuz öğrencilerimiz adına, velilerimiz adına. Gerçekten hayal edemeyeceğimiz hediyeler geldi. Çocuklar çok mutlu oldular. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.