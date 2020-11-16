YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı

Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı

ERZURUM HABERLERİ  | 16.11.2020 12:51 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Vakıf okulu öğrencileri Azerbaycan’ın Karabağ zafer coşkusunu hazırladıkları görsel şölenle kutladı.Dağlık Karabağ’da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan’ın zafer sevincini Atatürk Üniversitesi vakıf okulu öğrencileri de öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları gösteri ile kutladı.Öğrenciler gösteride hilal ve yıldız koreografisi oluştururken öğretmenlerde müzik aletleri çalarak gösteriye eşlik etti.

Atatürk Üniversitesi Vakıf okulu öğrencileri Azerbaycan’ın Karabağ zafer coşkusunu hazırladıkları görsel şölenle kutladı.
Dağlık Karabağ’da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan’ın zafer sevincini Atatürk Üniversitesi vakıf okulu öğrencileri de öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları gösteri ile kutladı.
Öğrenciler gösteride hilal ve yıldız koreografisi oluştururken öğretmenlerde müzik aletleri çalarak gösteriye eşlik etti. Gösteri sonunda öğrenciler Türk ve Azerbaycan bayrağı açarak zafer coşkusunu yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

Erzurum Namaz Vakitleri 16 Kasım Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:54
Öğle
12:05
İkindi
14:42
Akşam
17:05
Yatsı
18:27

Erzurum Nöbetçi Eczaneler16 Kasım Pazartesi

Şafak Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Gülmüş Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.