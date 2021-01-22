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Minik öğrenciler karnelerini Başkan Şahin’den aldılar

22.01.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi’ni ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi.Karneleri ile birlikte çocuklara hediye veren Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, öğrencilere iyi tatiller dileklerini iletti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi’ni ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi.
Karneleri ile birlikte çocuklara hediye veren Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, öğrencilere iyi tatiller dileklerini iletti. Bilecik Belediyesi’nin eğitim ve çocuklara büyük önem verdiğini belirten Başkan Şahin, "Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi’nde eğitim gören çocuklarımızın karne günlerine katılarak, ilk heyecanlarına ortak olduk. Çocuklarımıza, eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyor, daha sağlıklı ve mutlu günlerde buluşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Psikolog Dr. Özlem Erdoğan ise Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisinde salgınla mücadelede belirlenen kurallar çerçevesinde çocuklarımıza eğitimler verdiklerini anlatarak, "Bugün de Belediye Başkanımız Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, bizleri ziyaret ederek, çocuklarımızın karne sevincini paylaştı. Çocuklarımıza güzel bir tatil diliyor, tekrar buluşmayı temenni ediyoruz" dedi.
Çocuklar da karne aldıkları için yaşadıkları sevinci belirterek Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin’e teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Özgür Algın ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı karne dağıtım programı, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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