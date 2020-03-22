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Minik öğrencilerden büyük klip

AMASYA HABERLERİ  | 22.03.2020 23:43 | Son Güncelleme

Amasya Mehmet Varinli İlkokulu 2.

Amasya Mehmet Varinli İlkokulu 2. sınıf öğrencileri hazırladıkları “Evinde Kal” klibi ile tüm Türkiye’ye mesaj verdi.
Öğrenciler, bireysel olarak evlerinde çektikleri görüntülerle yaptıkları klip ile insanlara “Evinde kal, sağlıklı kal” dediler.

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