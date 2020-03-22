Minik öğrencilerden büyük klip

Amasya Mehmet Varinli \u0130lkokulu 2. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencileri haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 \u201cEvinde Kal\u201d klibi ile t\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019ye mesaj verdi.\n\u00d6\u011frenciler, bireysel olarak evlerinde \u00e7ektikleri g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerle yapt\u0131klar\u0131 klip ile insanlara \u201cEvinde kal, sa\u011fl\u0131kl\u0131 kal\u201d dediler.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEROnu tan\u0131yabildiniz mi? Batman'da b\u00fcy\u00fck vurgun! Memur yapma vaadiyle kand\u0131r\u0131p...