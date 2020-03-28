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Minik öğrencilerden evde kal uyarısı

DÜZCE HABERLERİ  | 28.03.2020 11:58 | Son Güncelleme

Düzce 23 Nisan İlkokulu 1/D sınıfı öğrencileri ülke genelinde devam etmekte olan Korona Virüs tedbirleri kapsamında evlerinde çektikleri video ile herkese Evde Kal çağrısı yaptılar.Tüm Dünyayı etkisine alan virüs için uzmanlar ısrarla evde kalın çağrısı yapmaya devam ediyorlar.

Düzce 23 Nisan İlkokulu 1/D sınıfı öğrencileri ülke genelinde devam etmekte olan Korona Virüs tedbirleri kapsamında evlerinde çektikleri video ile herkese Evde Kal çağrısı yaptılar.
Tüm Dünyayı etkisine alan virüs için uzmanlar ısrarla evde kalın çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Devlet tarafından da çeşitli tedbirler alınmaya devam ederken bir çağrı da ilkokul öğrencilerinden geldi. Düzce 23 Nisan ilkokulu 1/D sınıfı öğrencileri Evde Kal ve Yaşlılarımıza Sahip Çıkalım temalı bir video hazırlayarak Evde Kal çağrısı yaptılar. Minikler bu süreçte evde vakitlerini nasıl geçirdiklerini, neler yaptıklarını anlatırken aynı zamanda konu ile ilgili de farkındalık oluşturmayı amaçladılar.

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