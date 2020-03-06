Minik öğrencilerden itfaiye ziyareti

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, anaokulu öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında itfaiye personelinden bilgi aldı.

Çan Belediyesinin otobüsüyle öğretmenleri eşliğinde İtfaiye Müdürlüğüne getirilen minik öğrencilere itfaiye müdürü ve personeli tarafından itfaiyenin sadece insan hayatına değil, tüm canlılara yönelik yapılan çalışmaları, itfaiye araçları ve işlevleri, yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken durumlar aktarıldı. Minik öğrenciler aldıkları bilgi sonrası itfaiye personeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

