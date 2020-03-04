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Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.03.2020 17:24 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan 34 asker, Esenler Neyyir Turhan Ortaokulu’nun minik öğrencileri tarafından dev Türk bayrakları eşliğinde anıldı.

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan 34 asker, Esenler Neyyir Turhan Ortaokulu’nun minik öğrencileri tarafından dev Türk bayrakları eşliğinde anıldı. Öğrenciler devam eden Bahar Kalkanı Harekâtı’na destek verdiler. Öte yandan bir caminin cemaati de şehit askerler için dua edip kurban kesti.
Açtıkları dev Türk bayrakları ile okul bahçesinde toplanan minik öğrencilere öğretmenleri de destek verdi. Programda bir öğretmen tarafından İdlib’de şehit olan askerlerin isimleri okundu. Şehitlerinin isimlerinin tek tek okunduğu programda minik öğrenciler her bir isim okunduğu sırada ellerini kalplerine götürerek "Kalbimizde" diye karşılık verdiler. Öte yandan evlatlarını kenarda izleyen veliler de çocukları ile hem gururlandılar, hem de duygusal anlar yaşadılar. Okul bahçesindeki program, hep birlikte okunan İstiklal Marşı ile sona erdi.

Esenler’de Mehmetçik için kurban kesildi
Öte yandan Mehmetçik’e bir destek de ilçede bulunan Turgutreis Camii cemaatinden geldi. Camii Cemaati, İdblib’de Bahar Kalkanı Harekatı’na katılan askerler ve şehitler için dua edip, kurban kesti. Turgutreis Camii İmam Hatibi Ahmet Avcıkaya, "Bugün bizler Esenler Turgutreis Camii cemaati olarak şehitlerimizi unutmadık. Görevde olan tüm askerlerimizin de muzaffer olması için 4 adet kurban kestik. Netice itibari ile insanlarımız, milli ve manevi duyguları yoğun olarak yaşıyor. Cami derneğimizin gençlik kolları öncülüğünde, harekâtın ülkemizin lehine neticelenmesi için kurbanlarımızı kestik. Rabbim kabul etsin" dedi.

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