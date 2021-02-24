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Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür mektupları

24.02.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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1 Mart Pazartesi günü okullarına kavuşmayı dört gözle bekleyen Sakaryalı ilkokul öğrencileri, öğretmenleri Burcu Sökeli Cebbar’ın öncülüğünde sağlık çalışanları için duygu yüklü bir etkinlik gerçekleştirdiler.Salgın hastalık sürecinin kahramanları sağlık çalışanlarına teşekkür mektupları yazan minik öğrenciler hastanelerde, 112 acilde, aile sağlığı merkezlerinde, polikliniklerde, eczanelerde görev yapan sağlık personeline minnet duygularını ifade eden mektupları kendi elleriyle teslim ettiler.

1 Mart Pazartesi günü okullarına kavuşmayı dört gözle bekleyen Sakaryalı ilkokul öğrencileri, öğretmenleri Burcu Sökeli Cebbar’ın öncülüğünde sağlık çalışanları için duygu yüklü bir etkinlik gerçekleştirdiler.
Salgın hastalık sürecinin kahramanları sağlık çalışanlarına teşekkür mektupları yazan minik öğrenciler hastanelerde, 112 acilde, aile sağlığı merkezlerinde, polikliniklerde, eczanelerde görev yapan sağlık personeline minnet duygularını ifade eden mektupları kendi elleriyle teslim ettiler. Kazımpaşa İlkokulu 2-D sınıfı öğrencileri mektuplarında; “Saygıdeğer Sağlık çalışanlarımız, sizler bizlerin sağlığı için durmadan yılmadan mücadele ediyorsunuz. Bizleri hastalıklardan koruyorsunuz. Canınızı hiçe sayıp annenizden, babanızdan, eşinizden çocuğunuzdan uzakta kalıp sağlığımız için elinizden geleni yapıyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Bizler için birer kahramansınız. Sizin sayenizde bu virüsü de atlatacağız. Hepinize minnet ve şükran borçluyuz” ifadelerine yer verdiler.
Ellerinde teşekkür mektuplarıyla minik öğrencileri karşılarında gören sağlık çalışanları küçük yüreklerin bu güzel davranışlarından çok mutlu oldular. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, eğitimin en önemli amacının topluma faydalı insanlar yetiştirmek olduğunu belirterek Kazımpaşa İlkokulu minik öğrencilerinin korona virüs salgını sürecinde özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu vermesinin çok anlamlı bir davranış olduğunu ifade ederek minik öğrencileri, onları yetiştiren öğretmenleri, ailelerini ve okul yöneticilerini kutladı.

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