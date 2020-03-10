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Minik öğrencilerden şehitliğe ziyaret

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.03.2020 17:48 | Son Güncelleme

Körfezli minik öğrenciler, Körfez Asri Mezarlığı içerisinde bulunan Şehitliği ziyaret ederek dualar etti.İdlip’te yaşanan son olaylar 7’den 70’e Mehmetçiğe ve ailelerine destek verirken, anlamlı bir destekte Körfezli öğrencilerden geldi.

Körfezli minik öğrenciler, Körfez Asri Mezarlığı içerisinde bulunan Şehitliği ziyaret ederek dualar etti.
İdlip’te yaşanan son olaylar 7’den 70’e Mehmetçiğe ve ailelerine destek verirken, anlamlı bir destekte Körfezli öğrencilerden geldi. Askerlerin şehit düşmesine çok üzülen Mimar Sinan İlkokulu ve Yukarı Hereke Rıfat Ilgaz İlkokulu öğrencileri, Körfez asri mezarlığı içerisinde bulunan şehitliğe ziyarette bulundular. Şehitlerin mezarlarına birer karanfil bırakan öğrenciler aynı zamanda dua da ettiler. Kuran-ı Kerim’in okunduğu ziyarette, öğrenciler tarafından büyük Türk Bayrağı açıldı.

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