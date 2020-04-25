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Minik Ömer’in istediği Türk bayrağını polisler kapısına getirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.04.2020 15:25 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Ömer Kayra Ünal adlı çocuğun istediği Türk bayrağını isteğini polisler kapısına kadar getirdi.

Minik Ömer’in istediği Türk bayrağını polisler kapısına getirdi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Ömer Kayra Ünal adlı çocuğun istediği Türk bayrağını isteğini polisler kapısına kadar getirdi. Minik Ömer, polislerin elindeki bayrağı İstiklal Marşı okuyarak teslim aldı.
Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar evlerinde geçiriyor. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 4 günlük kısıtlamayı ailesiyle geçiren 6 yaşındaki Ömer Kayra Ünal, 112 Acil Yardım hattını arayarak Türk bayrağı istedi. Talebin ardından harekete geçen Başiskele Emniyet Müdürlüğü ekipler, Türk bayrağı ile Ünal ailesinin evine gitti. Kapıyı çalan polis ekiplerini ailesiyle karşılayan minik Ömer, Türk bayrağını önce öperek alnına koydu daha sonra da İstiklal Marşı’nı okuyarak teslim aldı.
Büyüyünce özel hareket polisi olacağını ifade eden Ömer Kayra Ünal, kendisine Türk bayrağı getiren polislerle hatıra fotoğrafı çekilerek kendilerine teşekkür etti.

Minik Ömer’in istediği Türk bayrağını polisler kapısına getirdi

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