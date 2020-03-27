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Minik oyunculardan ’’Evde kal çağrısı’’

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.03.2020 10:54 | Son Güncelleme

Yerköy Spor Futbol Akademisi’nde eğitim alan minik futbolcular, çektikleri video ile ’’Evde kal’’ çağrılarına destek oldu.

Minik oyunculardan ’’Evde kal çağrısı’’

Yerköy Spor Futbol Akademisi’nde eğitim alan minik futbolcular, çektikleri video ile ’’Evde kal’’ çağrılarına destek oldu. Çalışmalarını durduran akademi, sosyal sorumluluk kapsamında bir video hazırladı.
Yahyalı ilçesinin bir köyü olan Yerköy’de faaliyetlerini sürdüren Yerköyspor Futbol Akademesi, yaşanan salgın nedeniyle çalışmaların uzun bir süre önce dondururken, sosyal sorumluluklarını yerine getirmenin çabasını veriyor. Son olarak akademide eğitim alan minik oyuncular, ’’Evde kal’’ çağrılarına destek olmak için bir video hazırladı. Profesyonel şekilde hazırlanan videoda oyuncuların yanı sıra antrenör Muammer Benli izleyenlere, ’’Sağlıklı bir gelecek için evde kal’’ diye seslendi.

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