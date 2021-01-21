YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Minik Rüya’dan buharlanan camlar için slikonlu maske çözümü

Minik Rüya’dan buharlanan camlar için slikonlu maske çözümü

21.01.2021 10:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da yaşayan ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Rüya Yılmaz’ın, anneannesi maske taktığında gözlüklerinin buharlanması üzerine bulduğu pratik çözüm ilgi görüyor.Malatya’da 7 yaşındaki Rüya Yılmaz, anneannesinin maske takınca gözlüklerinin buharlanması üzerine "Gözlük maske" ismini verdiği projeyi geliştirdi.

Malatya’da yaşayan ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Rüya Yılmaz’ın, anneannesi maske taktığında gözlüklerinin buharlanması üzerine bulduğu pratik çözüm ilgi görüyor.
Malatya’da 7 yaşındaki Rüya Yılmaz, anneannesinin maske takınca gözlüklerinin buharlanması üzerine "Gözlük maske" ismini verdiği projeyi geliştirdi. Maskelerin burun kısmına denk gelecek bölümüne yapıştırılan slikon ile anneannesinin gözlüklerindeki buhar sorununu çözen minik Rüya, bu yöntem ile maskenin burunda yol açtığı kızarıklıkların da önüne geçti.
"Maskemi takarım, sağlığıma bakarım" sloganı ile hazırladığı ve gözlük maskesi ismini verdiği projeyi öğretmeni ile paylaşan Rüya, yöntemin sağlık yönünden araştırılmasını istedi.
Rüya, korona virüse karşı herkesin maske kuralına mutlaka uymasını istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

Malatya Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:33
Öğle
12:43
İkindi
15:20
Akşam
17:43
Yatsı
19:03

Malatya Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Elif Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Önen Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Yeni Malatyaspor deplasmanda 3 maç sonra kazandı

Yeni Malatyaspor deplasmanda 3 maç sonra kazandı

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası

Malatya'da evden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

Malatya'da evden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

Yeşilyurt Belediyesi, TSE denetim süreçlerini başarıyla tamamladı

Yeşilyurt Belediyesi, TSE denetim süreçlerini başarıyla tamamladı

Malatya’da Çağrı Merkezine 22 bin 264 başvuru yapıldı

Malatya’da Çağrı Merkezine 22 bin 264 başvuru yapıldı

Sadıkoğlu’ndan MGTC’ye ziyaret

Sadıkoğlu’ndan MGTC’ye ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.