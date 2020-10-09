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Minik Rüzgar toprağa verildi

ÇORUM HABERLERİ  | 09.10.2020 18:18 | Son Güncelleme

Çorum’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rüzgar Ege Ş.

Çorum’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rüzgar Ege Ş. son yolculuğuna uğurlandı.

Doğuştan yakalandığı hipoplastik sol kalp sendromu nedeniyle yaşam mücadelesi veren Rüzgar Ege Ş.’nin yaşadığı rahatsızlık geçen Şubat ayında gündeme gelmiş, oğlunun sağlık sorunları nedeniyle yardım talebinde bulunan Zeynep Büşra Yalınız’ın çağrısına karşılık veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ameliyat masraflarını karşılayacağını açıklamıştı. Başkan Şahiner’in girişimleri sonucu ameliyat masrafları karşılanan minik Rüzgar 26 Ağustos’ta başarılı bir ameliyat geçirerek sağlığına kavuşmuştu. Anne de oğlunun ameliyatı sonrasında emeği geçenlere teşekkür etmişti.

Cinsel istismara uğradığı belirlendi
Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan minik Rüzgar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Hastanede yapılan müdahale esnasında sağlık görevlileri, çocuğun cinsel istismara uğramış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verdi. Bu gelişme üzerine polis ekipleri anne Zeynep Büşra Yalınız ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından “Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar” suçlarından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 yaşındaki minik Rüzgar Ege, bugün ikindi namazını müteakip Ulu Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Başkan Şahiner üzüntüsünü paylaştı
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ameliyat masraflarını karşıladığı ve dün hayatını kaybeden minik Rüzgar için sosyal medyadan duygu dolu bir paylaşım yaparak, ”Çok istedik sağlığına kavuşmanı, elimizden geleni yaptık. Dayanılması zor bir acı, hissettiğim üzüntünün tarifi yok” dedi. Evde rahatsızlanan Rüzgar’ın, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını kaydeden Başkan Şahiner, ”Çorum’da düzenlen cenaze törenine Belediye Başkan Yardımcımız Sakine Sarıyüce de katılarak Rüzgar’ı son yolculuğuna uğurladı” şeklinde konuştu. "Ah Yavrum, Rüzgar’ım. Çok ama çok üzgünüm" diyen Başkan Şahiner, ”Ortaya atılan iddialar korkunç, esef verici iddialar." ifadelerini kullandı.

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