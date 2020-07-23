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Minik sanatseverler Ata Buz Müzesini ziyaret etti

ERZURUM HABERLERİ  | 23.07.2020 14:36 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan Ata Buz Müzesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.15 Temmuz’da açılışı yapılan ve açıldığı günden itibaren oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaşan Ata Buz Müzesinin yeni ziyaretçileri Gülen Yüzler Kreşi sakinleri oldu.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan Ata Buz Müzesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
15 Temmuz’da açılışı yapılan ve açıldığı günden itibaren oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaşan Ata Buz Müzesinin yeni ziyaretçileri Gülen Yüzler Kreşi sakinleri oldu. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Ata Buz Müzesinin açılış sergisinde yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı eserleri inceleyen minik sanatseverler, yaz ayında buz müzesi gezmenin keyfini çıkardı.
Öğretmenleri eşliğinde müzeyi gezen çocuklara Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri de eşlik etti. Meraklı gözlerle 15 Temmuz temalı sergiyi inceleyen çocukların sorularına içtenlikle cevap veren eser sahibi akademisyenlerin gösterdikleri ilgiye teşekkür eden Gülen Yüzler Kreşi öğretmenleri, minik yüreklere sanat sevgisini aşılamak ve müze kültürünü oluşturmak için bu ve benzeri yerlerin oldukça önemli olduğunu söylediler.
Dekan Bulat: “Ata Buz Müzesinde şehrin kimliğini yansıtıyor”
Okul öncesi dönemde sanat ve bilimle tanışmanın küçük beyinlerin gelişiminde çok büyük rol oynadığını ifade eden Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, bir çocuğun müze gezdiğinde duyusal ve zihinsel olarak kendini birçok yönden geliştirdiğini dile getirdi. Tarih bilinci ve zaman kavramının güçlendiğini ve bu sayede çocukların tarihsel olaylar ve belli döneme ait nesnelerle şimdiki zaman arasında ilişki kurmaya başladığını aktaran Bulat: “Hem şehrin kimliğine uygun eserlerin yer alacağı hem de zihinlerde daha çok yer edinecek sergilerin yapılacağı Ata Buz Müzemizi gezen minik ziyaretçilerimiz, ait olduğu kültürü öğrenirken diğer kültürleri de tanıyor. Görebildiğinin ötesinde bir obje ile karşılaştığında merak duygusu ve hayal gücü güçleniyor. En önemlisi de gelişimin, değişimin kaçınılmaz olduğunu, öğrenmenin hayat boyu devam ettiğini kavramaya başlıyor” dedi.
Ata Buz Müzesinde geçirdikleri zamanı eğlenerek ve aynı zamanda öğrenerek geçiren çocuklar günlerini mutlu bir şekilde tamamladı.

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