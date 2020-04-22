YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Minik sporculardan 23 Nisan mesajı

Minik sporculardan 23 Nisan mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 22.04.2020 09:13 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan Erzurumlu minik sporcuların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medyada paylaştıkları videolar gülümsetti.Nenehatun Ejder ve Sevgi Spor Kulübü Short Track sporcuları ve antrenörleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan Erzurumlu minik sporcuların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medyada paylaştıkları videolar gülümsetti.
Nenehatun Ejder ve Sevgi Spor Kulübü Short Track sporcuları ve antrenörleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı münasebetiyle korona virüs nedeniyle evlerinde coşkuyla kutladılar. Minik sporcuların paylaştığı videolar sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.
Minik sporcuların kimisi şiir okuyarak kimisi de şarkı söyleyerek 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı. Miniklerin 23 Nisan coşkusu sosyal medyada ilgi gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Saç kesme işini babalar, kardeşler, abiler üstlendi

Saç kesme işini babalar, kardeşler, abiler üstlendi

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
03:48
Sabah
05:20
Öğle
12:18
İkindi
16:04
Akşam
19:07
Yatsı
20:33

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Engin Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Vural Eczanesi
Palandoken
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Oltu Kalesi Alarm Veriyor

Oltu Kalesi Alarm Veriyor

Osman Aydın Gururlandırdı

Osman Aydın Gururlandırdı

Erzurum’da 5 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasında Erdem Kaya, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurum’da 5 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasında Erdem Kaya, Son Yolculuğuna Uğurlandı

İmam, cemaate aşure dağıttı

İmam, cemaate aşure dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.