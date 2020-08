Minik sporcuların madalya heyecanı

Beylikdüzü Belediyesi, Yaz Spor Okulları’nın Kapanış ve Madalya Töreni iki farklı törenle gerçekleşti.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Yaz Spor Okulları’nda eğitim gören çocuk ve gençler için Cumhuriyet Spor ve Sosyal Yaşam Alanı ile Kavaklı Hasan Doğan Stadyumu’nda madalya töreni gerçekleştirdi. Basketbol, futbol, tenis, golf, çocuk zumbası, cimnastik olmak üzere 6 branşta eğitim alan sporcuların madalya töreni heyecan ve gurur dolu anlara sahne oldu. Spor Okulları’nı başarıyla tamamlayan sporculara madalyalarını, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan ve Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül takdim etti.

“Bu sahalar her zaman size açık”

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, madalya törenine katılarak Yaz Spor Okulları’nı başarıyla tamamlayan öğrencilerin madalya heyecanına ortak oldu. Başkan Yardımcısı Emel Turan, Beylikdüzü’nün sporsever çocuk ve gençlerini bir araya getiren madalya töreninde yaptığı konuşmada “Bugün, burada madalyalarınızı vermek için bir aradayız. Yaz Spor Okulları’nı başarıyla tamamladığınız ve katıldığınız için teşekkürler Bu sahalar her zaman size açık. Her zaman bekleriz. Kış döneminde yapacağımız spor etkinliklerine de mutlaka kaydınızı yapın. Yine bir arada, beraber olalım” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından yaz spor okullarını başarıyla tamamlayan sporculara madalyaları takdim edildi. Jimnastik dalında eğitim alan öğrenciler de Hasan Doğan Stadı’nda yaptıkları gösteriyle törene renk kattı. Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni’ne Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül’ün yanı sıra, yaz spor okulu öğrencileri ve veliler katıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Yaz Spor Okulları Kapanış ve Madalya Töreni’ne katılamayan öğrencilerin madalyalarını, 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren, Beylicium AVM’de bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nden, Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nden veya Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nden alabileceklerini söylediler.