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Minik trafik dedektiflerinden emniyete ziyaret

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.03.2020 16:29 | Son Güncelleme

Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Kreşindeki minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan personeliyle birlikte çocukları kapıda karşıladı.

Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Kreşindeki minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan personeliyle birlikte çocukları kapıda karşıladı. Çocukları kucaklayan Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, miniklere trafik kuralları hakkında eğitici videolar izlettirdi. Minikler, MOBESE’deki kameralardan yaya geçitlerinde araçların yayalara yol verip vermediklerini beraber takip etti. Emniyet Müdürü Şafak Özkan’ın makamında isimleri okunarak çağrılan miniklere tek tek "trafik dedektifi" kimlik kartları takdim edildi. Çocuklar, aileleri trafikte hata yaparsa onları uyarmaları için kırmızı düdüklerini boyunlarına astılar. Meraklı tavırları, sevgi dolu bakışlarıyla neşe kaynağı olan anaokulu öğrencileri, Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde hep bir ağızdan ’Yayalara yol verin’ sloganını haykırarak kırmızı düdüklerini öttürdüler.

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