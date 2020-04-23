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Minik Yağız'ın başkanlık isteği yerine getirildi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 23.04.2020 18:49 | Son Güncelleme

Minik Yağız'ın başkanlık isteği yerine getirildi

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sağlık çalışanı ve polis çiftin 8 yaşındaki çocuklarının başkanlık hayalini gerçekleştirerek, temsili olarak makamını devretti.

Anne ve babası Sivas'ta görev yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla bir süredir Yahşihan'da anneannesi Fatma Öztürk ile yaşayan Yağız Öcal, anneannesinin yardımıyla Belediye Başkanı Türkyılmaz'ı arayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak başkan olmak istediğini söyledi.

Çocuğun isteğini kırmayan Türkyılmaz, makam aracını Yağız'ın anneannesinin evine göndererek çocuğu belediyeye getirdi ve temsili olarak makamını devretti.

Başkan Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında makamların temsili olarak devredilmediğini ancak Yağız'ın özel bir durumunun olduğunu söyledi.

Yağız'ın dün akşam kendisini aradığını anlatan Türkyılmaz, "Biz de sabah aracımızın dezenfektesini yaptırıp hijyenik bir ortamda ve Yağız'ın sağlığını ön planda tutarak makama getirdik. Buradan sağlık çalışanı ve polislerimizin çocukları başta olmak üzere bütün çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Yağız bizden böyle bir şey rica edince biz de makamımızı kendisine açtık." diye konuştu.

Öte yandan, sağlık çalışanları ve polis ekipleri çektikleri videolarla çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, evde kalmalarını istedi.

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kırıkkale sağlık çalışanı ve polis çiftinin çocuğu Yahşihan

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