Minik yüreklerden Elazığ’a yardım

Rize Belediyesi öncülüğünde başlatılan, ilçe ve belde belediyelerinin de destek verdiği yardım kampanyasına Rize Belediyespor Kulübü sporcuları duyarsız kalmayarak destek verdi.

Elazığ depreminde mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında Rize Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına destek veren sporcular, biriktirmiş oldukları harçlıklarından aldıkları çay ve çocuk bezlerini yetkililere teslim etti. Antrenörleriyle birlikte alana gelen sporcular almış oldukları malzemeleri yetkililere teslim ederek, böyle bir duruma duyarsız kalamayacaklarını ifade ederek, Elazığ’da yaşanan deprem sonrası mağdur olan insanların yanında olmak istediklerini dile getirdi. Başlatılan yardım kampanyasını duyduktan sonra kendi aralarında böyle bir karara vardıklarını ve hocalarının da destekleriyle bu adımı attıklarını söyleyen gençler, herkesin bu konuda hassasiyet göstermesini beklediklerini ifade etti.

Rize Belediyesi tarafından 28 Ocak’ta başlatılan yardım kampanyası 31 Ocak Cuma günü son bulacak ve toplanan çay, temizlik malzemesi ve çocuk bezleri 1 Şubat Cumartesi günü Elazığ’a ulaştırılmak üzere yola çıkacak.

