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Minik yüreklerin kalbi Van’da

ÇANKIRI HABERLERİ  | 06.02.2020 17:44 | Son Güncelleme

Çankırı’da düzenlenen okullar arası Kız-Erkek Hentbol Grup müsabakaları başlarken minik sporcular Van’da yaşanan üzücü olay dolayısıyla asker selamı verdi.Orhan Sakan Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulurken İstiklal Marşı da okundu.

Çankırı’da düzenlenen okullar arası Kız-Erkek Hentbol Grup müsabakaları başlarken minik sporcular Van’da yaşanan üzücü olay dolayısıyla asker selamı verdi.
Orhan Sakan Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulurken İstiklal Marşı da okundu. Yapılan grup maçlarıyla alakalı açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, “Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca organize edilen ve 6-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek okullar arası Küçükler Kız-Erkek Hentbol Grup müsabakalarının ilimizde düzenlenmiş olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu müsabakanın en güzel şekilde gerçekleştirmemiz, sizleri en güzel şekilde ağırlamak ve ilimizi en güzel şekilde tanıtmak bizim görevimizdir. Atatürk’ün ’sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözü doğrultusunda bu ahlak kuralları çerçevesinde bu organizasyonun gerçekleşmesini arzu ediyorum. Ülkemizin dört bir köşesinden ilimize geldiniz. Sizler bizim burada emanetimizsiniz. En yakın zamanda sağlıklı bir şekilde ailelerinize ve memleketlerinize dönmenizi temenni ediyorum. Müsabakaların centilmence fair-play çerçevesinde geçmesini temenni ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Yapılacak maçlara 10 ilden 15 takım katılırken müsabakalara başlamadan önce minik sporcular tarafından Van Bahçesaray’da çığ düşmesi sonucunda şehit olan asker ve arama kurtarma ekipleri için asker selamı verildi.

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Çankırı Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Aksu Eczanesi
Merkez
Çerkeş Eczanesi
Cerkes
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Karaağaç Eczanesi
Kursunlu
Kızılırmak Eczanesi
Kizilirmak
Günay Eczanesi
Orta
Deniz Eczanesi
Sabanozu
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