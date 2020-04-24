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Minik Zeynep’in yüzünü polis ağabeyleri güldürdü

AYDIN HABERLERİ  | 24.04.2020 15:04 | Son Güncelleme

Aydın’ın Köşk ilçesindeki, 100.

Aydın’ın Köşk ilçesindeki, 100. Yıl Atatürk İlkokulu’nda eğitim gören Anaokulu öğrencisi Zeynep Uçar’ın yüzünü Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis memurları güldürdü.
Köşk 100. Yıl Atatürk İlkokulu Anasınıfı öğrencisi Zeynep Uçar’ın öğretmeni Ayşen Esgin, öğrencilerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerini balonlar ve Türk Bayrağı ile süslemelerini istedi. Zeynep Uçar öğretmeninin isteğini ailesine aktardı. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan evden çıkma kısıtlaması ailenin dışarı çıkmasına engel oldu. Duruma üzülen ve ağlayan minik Zeynep’in imdadına Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurları yetişti.
155’i arayarak balon ve bayrak istedi
Minik Zeynep ailesinin dışarı çıkamaması nedeniyle çareyi 155 Polis İmdat Hattı’nı aramakta buldu. 155’i arayarak durumu anlatan ve ekiplerden yardım isteyen Uçar’a Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri balon ve Türk Bayrağı getirerek yüzünü güldürdüler. Zeynep Uçar’da polis ağabeylerinin getirdiği çeşitli hediyeler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı anlatan resim yaparak teşekkür etti.

"Öğretmenimiz ev adresimizi ezberletmişti"
Evlerini süsleyemeceği için çok üzüldğünü söyleyen Zeynep Uçar, "Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılı olması dolayısıyla öğretmenimiz bizlere evlerimizi balon ve Türk Bayrağı ile süslememizi istedi. Ben de annem ve babama öğretmenimizin isteklerini söylediğimde sokağa çıkamadığımız için alamayacaklarını söylediler. Çok üzülüp ağladım. Aklıma öğretmenimizin arkadaşlarımla bana ev adreslerimizi ezberlettiği geldi. 155’i arayarak öğretmenimizin evimizi süslememizi istediğini ama annem ve babamın evden çıkamadığımı söyleyerek onlara ev adresimizi verdim. Polis ağabeyler kapımıza geldiklerinde çok mutlu oldum. Onlara çok teşekkür ederim. Tüm polisleri çok seviyorum" dedi.

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