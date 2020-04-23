YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Minikler 23 Nisan evde kutladı

Minikler 23 Nisan evde kutladı

BİLECİK HABERLERİ  | 23.04.2020 16:47 | Son Güncelleme

Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde kutlarken, ellerinde "23 Nisan’da evdeyiz, aynı heyecan ve coşkuyla kutluyoruz" dediler.Bahçelievler Anaokulu’nda 18 kişilik Bilginler Sınıfı öğrencileri Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında hem okulları kapanıp hem de sokağa çıkma yasağına maruz kalınca çareyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde kutladılar.

Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde kutlarken, ellerinde "23 Nisan’da evdeyiz, aynı heyecan ve coşkuyla kutluyoruz" dediler.
Bahçelievler Anaokulu’nda 18 kişilik Bilginler Sınıfı öğrencileri Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında hem okulları kapanıp hem de sokağa çıkma yasağına maruz kalınca çareyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde kutladılar. Evlerinin balkonları adeta bayram alanı gibi süsleyen minikler, çektikleri fotoğrafları sınıf öğretmeni Betül Tığ’a gönderdiler. Minikler birde boş bir beyaz kağıda "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Aynı heyecan, coşkuyla kutluyoruz. Sağlıklı kalın" yazarak #23nisanevde hashtagıyla sosyal mesaj verdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Bilecik Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:30
Sabah
06:03
Öğle
13:03
İkindi
16:50
Akşam
19:54
Yatsı
21:20

Bilecik Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aksu Eczanesi
Bozuyuk
Burcu Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mıntıka temizliğinde her gün 1 kamyon çöp toplanıyor

Mıntıka temizliğinde her gün 1 kamyon çöp toplanıyor

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.