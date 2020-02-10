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Minikler Akçakoca belediyesini ziyaret etti

DÜZCE HABERLERİ  | 10.02.2020 18:53 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın eşi Nursen Yanmaz minik öğrencilere belediyeyi gezdirdi.Seher-Fedai Karabıyık anaokulu "Güneşler Sınıfı" öğrencileri, Akçakoca Belediyesini ziyaret ettiler ve birimleri gezdiler.

Minikler Akçakoca belediyesini ziyaret etti

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın eşi Nursen Yanmaz minik öğrencilere belediyeyi gezdirdi.
Seher-Fedai Karabıyık anaokulu "Güneşler Sınıfı" öğrencileri, Akçakoca Belediyesini ziyaret ettiler ve birimleri gezdiler. Ziyaretleri esnasında Umut Işığı Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz, minik öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Yanmaz, her bir öğrenciyle tek tek ilgilendi sohbet etti ve ikramlarda bulundu. Okul yöneticileri amaçlarının öğrencilere küçük yaşta kurumları tanıtmak, kurum yöneticileri ve kurumlar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Minikler Akçakoca belediyesini ziyaret etti

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