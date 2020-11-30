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Minikler eğlenirken öğreniyor

KARABÜK HABERLERİ  | 30.11.2020 15:40 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi tarafından faaliyet gösteren Safran Çocuk Oyun Evi, pandemi tedbirlerine titizlikle uyarak hizmet vermeyi sürdürüyor.Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde 4 ve 7 yaş gurubu çocukların belirli saat aralığında oyun oynayarak kaliteli vakit geçirebildikleri merkezde, çocuklar özel günlerde anlamlı etkinlikler gerçekleştiriyor.Belediye Başkanı Elif Köse’nin öncülüğünde hizmete geren, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, Safran Çocuk Oyun Evi’nde çocuklar uzman eğitmenler gözetiminde görsel sanatlar, müzik dinleme, kitap okuma, zeka oyunları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Safranbolu Belediyesi tarafından faaliyet gösteren Safran Çocuk Oyun Evi, pandemi tedbirlerine titizlikle uyarak hizmet vermeyi sürdürüyor.
Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde 4 ve 7 yaş gurubu çocukların belirli saat aralığında oyun oynayarak kaliteli vakit geçirebildikleri merkezde, çocuklar özel günlerde anlamlı etkinlikler gerçekleştiriyor.
Belediye Başkanı Elif Köse’nin öncülüğünde hizmete geren, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, Safran Çocuk Oyun Evi’nde çocuklar uzman eğitmenler gözetiminde görsel sanatlar, müzik dinleme, kitap okuma, zeka oyunları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Meslek dallarının önemine dikkat çekmek için belirlenen özel günler kapsamında Diş Hekimliği Haftası etkinliğine dahil olan minikler resim ve kartonların üzerine oyun hamurlarından diş yaparken eğitmenleri tarafından da diş sağlığı konusunda bilgilendirildi.
Çocukların hem öğrendiklerini hem de kaliteli vakit geçirerek sosyalleştiklerini kaydeden Belediye Başkanı Elif Köse, salgın çocukların sosyal hayatlarını sınırlandırdı ifadelerine yer vererek, “Korona virüs tüm insanlığı olumsuz yönde etkisi altına aldı. Özellikle sosyalleşme çağındaki çocuklarımız bu süreçten daha fazla etkilendi. Oyun oynayarak gelişmeleri gereken yaşlarda hayatlarına kısıtlama getirilen miniklere belediye olarak destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm tedbirlerin belediye güvencesinde alındığı merkezimizde çocuklarımız gönül rahatlığı ile oyun oynayabiliyorlar. Ayrıca çocuklarımız özel günler için yaptıkları etkinlik sayesinde birçok konuda bilinçleniyor’’ dedi.

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