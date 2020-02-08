YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Minikler gezegenlere yolculuk yaptı

Minikler gezegenlere yolculuk yaptı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.02.2020 12:43 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Kurtuluş ve Ihlamurkent Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi, Emek Oyuncak Kütüphanesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi ile Nar Tanem Oyun Evi, çocukların mutlu ve huzurlu zaman geçirmesi için çalışmalarına devam ediyor.Odunpazarı Belediyesi kreş ve çocuk merkezlerinde alanlarında uzman öğretmenler eşliğinde, çocukların sosyalleşmesine, gelişmesine katkı sağlayacak programlar uygulanıyor.

Minikler gezegenlere yolculuk yaptı

Odunpazarı Belediyesi Kurtuluş ve Ihlamurkent Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi, Emek Oyuncak Kütüphanesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi ile Nar Tanem Oyun Evi, çocukların mutlu ve huzurlu zaman geçirmesi için çalışmalarına devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi kreş ve çocuk merkezlerinde alanlarında uzman öğretmenler eşliğinde, çocukların sosyalleşmesine, gelişmesine katkı sağlayacak programlar uygulanıyor. Gerçekleştirilen etkinlik ve programlar ise çocukların yaş grupları dikkate alınarak sürdürülüyor.
Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında son olarak Zeytindalı Çocuk Merkezi öğrenci ve velileri için Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim Kültür Sanat Parkı’nda yer alan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’ne gezi düzenlendi. Çocukların uzay hakkında öğrendiklerini pekiştirmesi için gerçekleştirilen gezide, çocuklar ve veliler gösterilen 3 boyutlu animasyonu izledi. Çocuklar ve velileri uzay ve gezegenler hakkında yeni bilgiler öğrendi.
Keyif dolu bir gün geçiren çocuklar ve velileri, kendileri için böyle bir gezi düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

Minikler gezegenlere yolculuk yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

MHP Malatya’da görev değişimi

MHP Malatya’da görev değişimi

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:28
Sabah
07:53
Öğle
13:17
İkindi
16:05
Akşam
18:31
Yatsı
19:51

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Botanik Eczanesi
Odunpazari
Işık Eczanesi
Tepebasi
İdil Eczanesi
Odunpazari
Yeni Güneş Eczanesi
Odunpazari
Bakılan Eczanesi
Tepebasi
Ata Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama

Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Çatı Yangınları Ve Doğalgaz Patlamalarına Karşı Önlemler

Çatı Yangınları Ve Doğalgaz Patlamalarına Karşı Önlemler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.