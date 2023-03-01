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Minikler hem eğlendi hem de afet konusunda bilgilendi

01.03.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi tarafından Türkçe‘ye ve Türk Kültürü’ne uyarlanan Riskli Alan Eğitim Seti’nde yer alan oyunu oynayan ilkokul ve ortaokul minik öğrenciler, hem eğlendi hem de afetler hakkında bilgilendi.

Birleşmiş Milletler Afetlerin Azaltılması Uluslararası Strateji Ofisi (UNISDR) ve UNICEF’in 2004 yılında çocuklar için hazırladığı ‘Riskli Alan (Riskland) Eğitim Seti’, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından desteklenen ‘Riskland Eğitim Seti’nin Türkçeye Uyarlanması ve Öğrencilerin Afet Bilinci Düzeylerine Etkisi’ adlı proje ile Türkçe‘ye ve Türk Kültürü’ne uyarlandı. Projenin yürütücülüğünü Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı gerçekleştirirken, araştırmacı olarak Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hıdır Karaduman, Dr. Öğretim Üyesi Ümran Alan, Dr. Öğretim Üyesi Okan Yetişensoy ve Güzel Sanatlar Fakültesi Arş. Gör. Dr. Remzi San görev aldı. Çocuklara oyun aracılığı ile deprem, sel, erozyon gibi doğal afetlere karşı bilgi kazandırmayı hedefleyen etkinlik, 250 adet çoğaltılarak Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara dağıtılması planlanıyor.

HEM EĞLENDİLER, HEM DE AFETLERLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLDULAR

Yunus Emre Kampüsü içinde yer alan Mustafa Kemal İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri, bugün düzenlenen etkinlikle Riskli Alan Eğitim Seti’nde yer alan oyun hakkında bilgi aldı. Oyunun kurallarını öğrenen minikler, daha sonra Riskli Alan’ı oynamaya başladılar. En az iki kişiyle oynanan oyunda çocuklar, afetlerle alakalı bilgiler içeren soruları bilmeye çalışarak aşama kaydetmeye çalıştılar. Keyifli oldukları her hallerinden belli olan çocuklar hem eğlendi hem afetlerle ilgili bilgi sahibi oldu.

“AFETLERİN ORTAYA ÇIKMASINI ENGELLEMEK”

Riskli Alan oyunu üzerine araştırmacı olarak görev yapan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hıdır Karaduman, “Aslında bu yaşadığımız afet üzerine yaptığımız bir etkinlik değil. İki yıllık projenin sonucu böyle bir zamana dek geldiğini söyleyebiliriz. Keşke böyle bir döneme denk gelmeseydi. Bu setin amacı bu tür afetlerin ortaya çıkmasını engellemek. Biz çocuklara afet önlem eğitimi verdiğimizde onlar geleceğin yetişkinleri olarak bu tür afetleri önleyebilecekler diye düşünüyoruz. Çocuklarımıza diyoruz ki; afet önleme kültürünü aşılarsak gelecekte bu tür olaylarda daha bilgili davranacaklar. Ve belki de bu afetlerin bu sıklıklarla, bu etkilerle yaşanmasını önleyebilecekler. Bu set Birleşmiş Milletler ile UNICEF ortak girişimi sonucumda ortaya çıkarılmış, 2004 yılında yapılmış ve 15’ten fazla dile çevrilmiş durumda. Ve sonrasında 250 adet çoğaltıp Eskişehir İl Milli Eğitim’e bağlı okullara dağıtmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“OYUNDAN İBARET OLDUĞUNU DÜŞÜNEMEYELİM”

Oyunun oynanışı ve yararları hakkında da detay veren Doç. Dr. Hıdır Karaduman şöyle devam etti;
“Bu kitabın güzelliği içerisinde afet önlemeyi öğrenerek, aktarması, zarar verilebilirliği tehlikeyi anlatan oyunlar ve etkinlikleri içinde barındırması. Sadece bunu oyundan ibaret olduğunu düşünemeyelim, öğretmeler bu etkinlik ve oyunları bir araya getirerek afet önleme kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunabilirler. Oyun en az iki kişi ile oynanıyor. Bu oyunu açık erişim olaraktan sunduk. İsterse öğretmenler akıllı tahtada açıp, tüm sınıfa oynatabilirler. En az iki grup olması gerek. Çünkü iki grup riskli yolları geçip, 80 kutucuğun sonuna geldiğinde belirli düzeyde belirli bir bilgi ve farkındalık düzeyine ulaşıyor.”

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