Minikler kendi oyuncaklarını kendileri yapıyor

Burhaniye’de Yıldız Özsaraç Anaokulu öğrencileri, STK’lar ile yapılan işbirliğiyle kendi oyuncaklarını kendileri yapmaya başladı.

Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, istek üzerine minik öğrencilerle bir araya gelerek farkındalık oluşturabilmek için neler yapılacağını konuştuktan sonra böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdiler.

Daha sonra Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesinin temin ettiği materyallerle minik öğrenciler, hem hoşça vakit geçirdiler, hem de o minik elleriyle ahşap boyama yaparak kendi oyuncaklarını yaptılar.

Anaokulu müdürü Mehtap Güven, öğretmenleri Aysun Karaman ve Gaye Oral’ın denetim ve gözetiminde engellilerin getirdiği ahşap materyalleri rengarenk boyayan minik öğrenciler, kendi oyuncaklarını yapmış olmanın mutluluğunu yaşadılar. Minik öğrencilerle bir arada olmaktan büyük keyif aldıklarını söyleyen Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkan Yardımcısı Gürsel Vardar, “Bu tür etkinliklerde, minik öğrencilerimizle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Onlarla sohbet ederek dilimiz döndüğünce engellilik ve engellilikle ilgili doğru davranış biçimlerinin neler olduğunu daha şimdiden görüp kavramalarını sağlamaya çalışıyoruz. Onlara, engellilere acımak yerine onları sevmemiz gerektiğini, onları kendimizden uzaklaştırıp dışlamanın yerine onlarla bir arada olmak gerektiğini, engelliliğin bir hastalık olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Gördük ki minik öğrencilerimiz bu konularda belli bir alt yapıya zaten sahipler. Minik öğrencilerimize bu bilinci aşılamakta okul idaresi ve öğretmenlerimizle birlikte öğrenci velilerinin de çok gayretli ve istekli olduklarını görmek bizleri çok daha mutlu ediyor. Bu etkinlik vesilesiyle bizlere bu imkanı sağlayan okul yetkilileri başta olmak üzere ve öğretmenlerimize, velilerimiz ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

