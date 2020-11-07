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Minikler Kızılay Haftası’nı pasta keserek kutladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 07.11.2020 17:31 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Kdz Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Kızılay Haftası kutlama etkinliğine katılarak, burada Kızılay’ın önemini anlattı.Kdz.

Türk Kızılayı Kdz Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Kızılay Haftası kutlama etkinliğine katılarak, burada Kızılay’ın önemini anlattı.
Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Özel Sevgi Çiçekleri Anaokulu’nun öğretmen ve öğrencileri Kızılay Haftası nedeniyle kutlama etkinliği düzenledi. Anaokulu’nun daveti üzerine etkinliğe katılan Türk Kızılayı Kdz Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer minik öğrencilerin etkinliklerini izleyip birlikte Kızılay pastası kesti. Minik öğrencilerin yaptıkları bu çalışmaların kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Ciğer, Kızılay’ın amacı ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kızılay’ın her zaman yardıma ihtiyacı olan insanların yanında olduğunu ifade eden Ciğer, çocukların özellikle kan verme ve yardım konuların bilinçlenmelerini sağlayan öğretmen ve velilere teşekkür etti.
Özel Sevgi Çiçekleri Anaokulu Müdürü Öznur Yılmaz’da Kızılay Şube yönetimine etkinliklerine katılmalarından dolayı teşekkür etti.

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