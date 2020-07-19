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Minikler, öğretmenleriyle para toplayıp yaşlılara yemek dağıttı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.07.2020 13:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır Yenişehir İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Perihan Yaşar, mezun ettiği 4’üncü sınıf öğrencilerinin katkılarıyla Diyarbakır Sur Kızılay Şubesinde ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı gerçekleştirdi.Yenişehir İlkokulu sınıf öğretmeni Perihan Yaşar, öğrencilerinde yardımlaşma ve dayanışma bilinci oluşması için etkinlik gerçekleştirdi.

Diyarbakır Yenişehir İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Perihan Yaşar, mezun ettiği 4’üncü sınıf öğrencilerinin katkılarıyla Diyarbakır Sur Kızılay Şubesinde ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı gerçekleştirdi.
Yenişehir İlkokulu sınıf öğretmeni Perihan Yaşar, öğrencilerinde yardımlaşma ve dayanışma bilinci oluşması için etkinlik gerçekleştirdi. Karne dağıtımı zamanında öğrencilerinin ve velilerinin verdikleri paralarla Sur’da yaşayan kimsesiz ve yaşlı vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Öğretmen Perihan Yaşar, öğrencilerinde yardımlaşma bilincinin oluşması için böyle bir şeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaşar, “ Öğrencilerim ve velilerime çok teşekkür ediyorum. Amacımız çocuklarımızın böyle güzel davranış ve duygularla yetişmesidir” dedi.

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