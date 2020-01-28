Minikler’de 7’nci hafta maçları tamamlandı

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası’nda 7. hafta maçları tamamlandı.

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası’nda, 7. hafta maçları yapıldı. Miniklerin şampiyon olma heyecanı ile sahada gösterdiği performans ile maçlar bol gollü geçti. Düzenlenen turnuvada Yenigün ile Tekeler, Ozanlar ile Yahyalar, Camili ile Kurtbeyler, Karaköy ile Karakamış, Budaklar ile Kurtbeyler, Güneşler ile Karaköy, Yahyalar ile Karakamış mahalleleri karşı karşıya geldi.

