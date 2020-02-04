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Minikler’de finale kalan takımlar belli oldu

SAKARYA HABERLERİ  | 04.02.2020 15:16 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası’nda yarı final maçları yapıldı.Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası’nda, hafta sonu çeyrek final ve yarı final maçları yapıldı.

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası’nda yarı final maçları yapıldı.
Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası’nda, hafta sonu çeyrek final ve yarı final maçları yapıldı. Çeyrek final maçları Tekeler 4- Alandüzü 1, Maltepe 4- Ozanlar 2, Hızırtepe 10- Semerciler 2, Yahyalar 4- Tepekum 3 olarak sonuçlandı. Maç sonuçlarına göre yarı finale kalan Tekeler ile Maltepe maçı 3-0, günün diğer maçı olan Hızırtepe ile Yahyalar 4-2 olarak sonuçlandı. Önümüzdeki hafta sonu oynanacak final maçında Tekeler Mahallesi ile Hızırtepe Mahallesi şampiyonluk için karşılaşacak. Yahyalar ve Maltepe Mahalleleri ise 3’üncülük için mücadele verecek.

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