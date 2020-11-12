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Miniklerden AFAD görevlilerine çiçekli teşekkür

MALATYA HABERLERİ  | 12.11.2020 14:10 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen depremde görev alan Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne minik öğrenciler çiçeklerle teşekkür ziyaretinde bulundu.Türkiye’de meydana gelen afet olaylarında adını başarılı ve özverili çalışmalarla dünyaya duyuran AFAD, İzmir depremi sonrasında da başarılı çalışmalara imza attı.Malatya AFAD Müdürlüğü personeli de İzmir’deki depremden sonra kurtarma çalışmalara en kısa zamanda katılarak yardımcı oldular.Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir grup, AFAD İl Müdürlüğüne teşekkür ziyaretinde bulunarak çiçek takdim ettiler.

İzmir’de meydana gelen depremde görev alan Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne minik öğrenciler çiçeklerle teşekkür ziyaretinde bulundu.
Türkiye’de meydana gelen afet olaylarında adını başarılı ve özverili çalışmalarla dünyaya duyuran AFAD, İzmir depremi sonrasında da başarılı çalışmalara imza attı.
Malatya AFAD Müdürlüğü personeli de İzmir’deki depremden sonra kurtarma çalışmalara en kısa zamanda katılarak yardımcı oldular.
Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir grup, AFAD İl Müdürlüğüne teşekkür ziyaretinde bulunarak çiçek takdim ettiler. AFAD Malatya İl Müdürü Mustafa Türker yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ederek, çalışmalar hakkında kısa bir bilgilendirme de bulundu.
Bostanbaşı İlkokulu Müdürü Mehmet Yasin Demirel de, "Nerede bir yardıma ihtiyacı olan bir insan varsa AFAD’ı orda görmek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizleri gururlandırmaktadır. Size ve ekip arkadaşlarınıza yapmış olduğunuz başarılı ve özverili çalışmalardan dolayı okulumuz personeli ve öğrencileri adına teşekkür ediyoruz “dedi.

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